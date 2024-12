CAF AWRDS 2024 : trois noms camerounais résonnent à Marrakech

Outre le président de la République, deux autres Camerounais ont été cités lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs joueurs et officiels de la CAF le 16 décembre.

Le pays de Roger Milla n’a pas beaucoup brillé à la cérémonie des Awards de la CAF le 16 décembre à Marrakech. Le Cameroun se console avec trois noms honorés au masculin que l’opinion retiendra au terme de la cérémonie. En dehors du prix d’excellence attribué au président Paul Biya pour son implication personnelle dans le développement du football dans son pays, Elvis Noupoue, est sacré meilleur arbitre assistant masculin CAF.

Il est le tout premier arbitre assistant à gagner ce prix. La distinction a été mise en compétition pour la première fois lors des Awards CAF 2024. Le Camerounais qui officie depuis des années en Afrique et dans le monde comme arbitre sauve l’honneur du Cameroun sur le terrain. Mais, le nom du portier adulé de Manchester United apparait aussi quelque part, même si c’est sans grand impact.

André Onana gardien a manqué le prix de meilleur gardien africain de l’année. Le trophée a été décerné au Sud-Africain Ronwen Williams. Mais l’international camerounais évoluant à Manchester United est fait gardien du 11 type de l’année. En cela, il est gardien d’une équipe type dans laquelle on retrouve les grands noms du football continental comme Achraf Hakimi du Maroc, Kalidou Koulibaly du Sénégal, Chansel Mbemba de la RD Congo à la défense ; le Marocain Sofyan Amrabat, l’Ivoirien Franck Yannick Kessie au milieu défensif ; le Ghanéen Mohammed Kudus et le Malien Yves Bissouma sur les côtés ; l’international nigérian Ademola Lookman, son compatriote Victor Osimhen et l’international égyptien Mohamed Salah en attaque.

AWRADS CAF 2024 : VOICI LA LISTE DES VAINQUEURS



Meilleur joueur 2024 : Lookman (Atalanta)

Meilleure joueuse 2024 : Barbara Banda (Orlando Pride/Zambie)

Meilleure sélection féminine : Nigéria

Meilleure sélection masculine : Côte d’ivoire

Meilleur club masculin : Al Ahly d’Egypte (vainqueur champion’s league)

Meilleur club féminin : TP Mazembe (vainqueur Champion’s league)

Meilleur joueur Interclub : Ronwen Williams (Mamelodies Sundowns)

Meilleure joueuse interclub féminin : Sanaa Mssoudy (AS FAR Maroc)

Meilleure gardienne : Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Meilleur gardien : Ronwen Williams (Mamelodies Sundowns)

Meilleure entraîneuse : Lamia Boumehdi (TP Mazembe)

Meilleur entraîneur : Emerse Faé (Côte d’ivoire)

Plus beau but : Mabululu (Angola)