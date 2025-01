Cameroun : 1 milliard 10 millions F pour les producteurs de cacao dans le Mbam et Kim

« La vente de ce jour, qui a réuni les autorités administratives du département du Mbam et Kim et les forces vives locales, a vu s’affronter trois opérateurs économiques, tous soucieux d’emporter la mise », a souligné le ministère du Commerce.

L’Office national du cacao et du café (ONCC) a animé le marché qui a abouti à cette offre historique, permettant aux producteurs d’encaisser directement, et sans intermédiaire, la somme colossale d’un milliard dix millions de FCFA.

« Ce prix de 5000 FCFA est tout, sauf le fruit du hasard », a déclaré le Ministre du Commerce rappelant les mesures prospectives et déterminantes prescrites par le Chef de l’État à l’issue de la campagne cacaoyère 2016/2017 qui produisent aujourd’hui leur plein effet, à savoir : l’instauration d’une prime incitative de qualité, la réduction de moitié du montant de la redevance à l’exportation et la densification des Centres d’excellence de traitement post-récolte.

« Les résultats parlent aujourd’hui d’eux-mêmes », a précisé le 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮. Il a par ailleurs souligné que les marchés de ventes groupées constituent un exercice de transparence économique, favorisant une collaboration harmonieuse entre producteurs et exportateurs. Le Ministre du Commerce a exhorté ces derniers à entretenir des relations de partenariat et non d’adversité les uns envers les autres, car a-t-il relevé, « producteurs et exportateurs constituent les maillons d’une même chaîne ».