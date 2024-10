Cameroun : 10 morts dans un accident de la circulation à Mamfe

L’accident est survenu sur la route Nchang-Mfuni dans l’arrondissement de Mamfe, département de la Manyu, région du Sud-Ouest.

Selon le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), un accident de la circulation est survenu le jeudi 10 octobre 2024 dans la région du Sud-Ouest. Le bilan fait état de 10 personnes décédées et de nombreux blessés. Les victimes étaient en route pour un enterrement. Elles transportaient un corps de Mamfe Centre-ville au village Mfuni, en passant le village Nchang lorsque l’incident s’est produit. Maurice adresse aux proches des victimes en son nom propre et au nom du MRC ses « profondes condoléances, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».

Cet accident survient au lendemain de celui qui a eu lieu le 09 octobre dernier à Kombé, près de Sangmélima dans la région du Sud. Une collision entre un bus de transport appartenant à la compagnie Galaxie et un camion semi-remorque a coûté la vie à 15 personnes. Des blessés sont pris en charge à l’hôpital de référence de Sangmélima. Ils ont reçu la visite du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji accompagné du ministre des Fiances Louis Paul Motaze.