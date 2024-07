Cameroun : 132 tonnes de déchets plastiques à collecter pendant un mois

Dans le cadre de la 12e édition du programme Eco-collect « vacances sans déchets plastiques », 300 jeunes stagiaires seront recrutés pour la collecte.

Pas moins 300 vacanciers âgés de 16 ans et plus seront recrutés dans le cadre du programme Eco-collect « vacances sans déchets plastiques ». Ils seront retenus et déployés dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua, Nkongsamba et Ngaoundéré. Pendant 22 jours, ces jeunes stagiaires auront pour objectif de collecter 132 tonnes de déchets plastiques, soit 6,6 millions de bouteilles plastiques.

Avant le début du programme le 1er août prochain, les stagiaires retenus seront formés à la collecte et au tri des déchets plastiques afin d’être outillés sur le terrain. Répartis en équipes, ils auront pour missions au quotidien, la collecte et le stokage des déchets plastiques, le pesage et l’enregistrement quotidien des déchets collectés sur le terrain, l’acheminement vers le lieu de préparation. Ils auront aussi la charge de sensibiliser les ménages sur la pollution de l’environnement causée par les bouteilles plastiques. Cette sensibilisation se fera à travers les caravanes organisées chaque samedi.

Pour une meilleure occupation géographique du terrain, les points de collecte seront répartis par zone de travail dans chaque ville. Il est important de noter qu’une fois les déchets acheminés dans le lieu de préparation, ils sont nettoyés, compressés puis livrés aux usines qui procéderont au recyclage.

« Vacances sans Déchets Plastiques » est une initiative de RED-PLAST, une société spécialisée dans la collecte sélective et le recyclage des déchets plastiques ménagers et industriels au Cameroun. Elle a pour but de former les vacanciers à la collecte et au tri des déchets plastiques dans les espaces publics, afin de sensibiliser et d’informer la population sur la nécessité d’adopter un comportement « écoresponsable ».

Au terme de leur stage, les jeunes gagneront une participation à un projet concret et utile, une remise d’un kit de collecte et de goodies, une attestation de participation et une rémunération symbolique.

La particularité de cette 12e édition est la mise en place de l’application Eco-collect pour faciliter la collecte des déchets pastiques. Pour faire partie des 300 stagiaires, il faut se rendre sur toutes les plateformes RED-PLAST pour remplir le formulaire de recrutement.