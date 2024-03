Cameroun : 275 millions FCFA transférés aux CTD dans le Haut-Nkam en 2024

L’enveloppe servira aux municipalités des communes de Bafang, Bana, Bankou et Banka de réaliser cinq projets dans ce département de la région de l’Ouest.

275 000 000 de F transférés par le MINTP aux CTD du Haut-Nam en 2024. Selon le département ministériel, cette somme, issue du « BIP-MINTP permettra aux magistrats municipaux des communes de Bafang, Bana, Bankou et Banka de réaliser cinq projets dans ce département de la région de l’Ouest ».

En détail, la commune de Bafang bénéficie au cours de l’exercice 2024 d’une enveloppe de 65 000 000 de F pour réaliser les travaux d’assainissement de la route communale : 800 M –Hotel paradis-entrée Bafang II- Maison du parti-carrefour Baboutcheu –axe lourd +bretelle galaxies-Hôpital de district.

La commune de Bana enregistre deux projets dont : la réhabilitation du tronçon de route Foyer grand père- mission catholique et l’ouverture de la piste communale pont Chizachuepo-Tounkor, correspondant respectivement à 27 000 000 F CFA et 38 000 000 F CFA.

Les 65 000 000 F cfa alloués à la commune de Bakou serviront à la réhabilitation de la route communale Tamté-Chefferie Komako.

La commune de Banka bénéficie de 80 000 000 F la réalisation des travaux de bitumage en enduit superficiel du tronçon Pouandeu-Carrefour Banfelouk (phase 3).

Dans l’ensemble, le ministère camerounais des Travaux publics prévoit un budget global de 508 milliards FCFA pour les chantiers routiers du pays en 2024. Et dans le cadre du budget d’investissement public, le ministère prévoit également de transférer 14,6 milliards FCFA cette année aux Collectivités territoriales décentralisées pour gérer des travaux d’aménagement et d’entretien de routes et ouvrages, sur un linéaire total de 1 333,55 km. 2 milliards seront notamment alloués aux Conseils régionaux pour le traitement de 119,2 km, tandis que 12,6 milliards iront aux 360 communes pour traiter 1 216,35 km de routes.