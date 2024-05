Cameroun : 4 milliards FCFA pour un réseau d’adduction et de distribution d’eau potable à Waza

La réception provisoire du Projet de construction du réseau d’Approvisionnement en Eau potable de cette Commune située dans le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord, a eu lieu à Waza, au cours d’une mission conduite par le Directeur Général de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Zoutene Doufene.

La commune de Waza et ses environs sont désormais approvisionnés en eau potable. Le 07 mai 2024, le Directeur Général de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Zoutene Doufene, Représentant du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l‘Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey a réceptionné le projet.

Selon Zoutene Doufene, il s’agit d’un projet entièrement financé par le MINEPAT. Le coût de la première phase s’élève à 1 milliard 210 millions 057 mille 535 FCFA, sur une enveloppe totale de 4 milliards de FCFA. Les bénéficiaires directs sont estimés à 50.000 habitants. En effet, ce projet alimenté par l’énergie solaire permettra non seulement d’étancher la soif des populations, mais il aidera à résorber le problème des maladies hydriques, et permettra de pratiquer aisément la pisciculture, l’agriculture, l’élevage etc.

Le Sous-Directeur des infrastructures au MINEPAT, Ahmat Tom, précise pour sa part que la première phase des travaux s’est complètement achevée avec succès et la deuxième phase ne saurait tarder. Les études de ce projet lancé en 2018 ont permis de dimensionner le projet en trois phases afin de résoudre de manière pérenne le problème criard d’accès à l’eau dans la Commune de Waza.

Lesdites phases comprenaient entre autres : une grande adduction d’eau potable pour couvrir les besoins en eau de 7 grands quartiers de Waza, les 14 villages déplacés et installés dans la périphérie de Waza, les deux villages Tagawa I et II situés à 15 km au Sud de Waza-centre, les villages Goulouzivini (4 km au Nord), Ndiguina I et II situés à 8 km au Nord de Waza-Centre ; et un forage équipé d’un système de pompage solaire construit dans le Parc National de Waza pour alimenter la première mare.

Les travaux de cette première phase ont essentiellement porté sur la réhabilitation et l’équipement de deux forages (aérodrome et campement) ; la construction et la mise en place des équipements du Champ Solaire pour le renforcement de la fourniture de l’offre énergétique en cas de défaillance du réseau ENEO ; la construction d’un réservoir de 425 m3 ; la construction de 1 km de réseau d’adduction ; la construction de 31 km de réseau de distribution et 10 bornes fontaines, réparties dans les localités de Waza et Goulouzivini ; la construction d’un enclos de sécurité autour du champ solaire ; et la formation et la mise en place d’un comité de gestion.

« En tenant compte du succès observé dans la réalisation de cette première phase, le MINEPAT entend mobiliser davantage de ressources financières pour la mise en œuvre des phases restantes ».