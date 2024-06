Cameroun : 6,5 milliards de FCFA pour les porteurs de projets d’élevage et de pisciculture

Le Minepia et la Commercial-Bank Cameroun ont signé à cet effet, une convention dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité de refinancement du compartiment chaînes de valeur de l’élevage et de la pisciculture.

Le Ministre de l’élevage, des pêches et des industries animales (Minepia), Dr Taiga a paraphé le 18 juin 2024 à Yaoundé avec le Directeur général de la Commercial Bank Cameroun (CBC), une convention de partenariat, afin de résoudre le problème de la mise en œuvre du Fonds de Facilitation de l’offre de crédit pour le développement des chaines de valeurs agricoles, de l’élevage et de la pisciculture.

Le Ministre de l’élevage a relevé que les éleveurs vont pouvoir accéder au financement à des conditions compétitives grâce à cet accord conclu avec la CBC dans le cadre du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l’Elevage et de la Pisciculture (PDCVEP).

Le mécanisme prévoit que la CBC recevra du MINEPIA les fonds qu’elle mettra à la disposition des EMF pour répondre aux demandes de prêts des petits opérateurs locaux des secteurs agricole, élevage et aquaculture à des taux bonifiés par rapport aux banques commerciales. 30% des PME financées devront appartenir aux femmes, a précisé Dr Taïga.

Cette offre de financement appelée fonds de facilitation de l’offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricoles, de l’élevage et de la pisciculture a deux guichets, dont un guichet fonds de garantie et un guichet facilité de refinancement des EMF.

« Nous sommes ouverts à tous les EMF qui vont respecter les conditions contractuelles » a déclaré Léandre Djummo, DG de la CBC, signataire de la convention.

Selon le Minepia, cette convention de partenariat, « proposera un environnement propice au développement des chaînes de valeurs pour les producteurs et un accroissement des investissements dans la production, la transformation et la commercialisation des produits. Pour ma part, je mettrais tout en œuvre pour que ce partenariat soit couronné de succès pour le secteur agro-pastoral et je reste convaincu que cela peut créer des scénarios gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes ».

Rappelons que cette convention porte sur une enveloppe globale de 6,5 milliards de FCFA, extraite des financements apportés par le gouvernement camerounais et la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre du Projet de développement des chaînes de valeurs agricoles (Pdcva) et du Projet de développement des chaînes de valeurs de l’élevage et des pêches (Pdcvep). Ces deux projets bénéficient des financements respectifs de 75 milliards et 65 milliards de FCFA.