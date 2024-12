Cameroun : accusé de préparer la fraude électorale en 2025, Ali Bachir répond à Maurice Kamto

L’ancien député de la Vina, région de l’Adamaoua dénonce l’absence de vérification des faits de la part de l’opposant et l’invite à s’écarter de la logique populiste.

Des allégations de préparation de fraude électorale à l’aide de la délivrance massive des cartes nationales d’identité opposent Maurice Kamto et Ali Bachir. Le premier, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, soutient des accusations portées contre le deuxième, président de la section RDPC de Vina et membre du Comité central dudit parti. Il est accusé, dans une vidéo devenue virale, de participer en complicité avec sa formation politique, la Sûreté nationale et Elecam, à mettre un dispositif de fraude électorale en faveur du parti du flambeau pour la présidentielle de 2025. Mettant chacun face à ses responsabilités, le leader du MRC a demandé que Ali Bachir soit interpellé pour besoin d’enquête.

Lui qui ne reconnait pas être derrière l’établissement et la délivrance massive des CNI dénonce la facilité avec laquelle Maurice Kamto a pris pour vérité, le commentaire de la vidéo. Celle-ci montre un homme vêtu de la tenue de campagne du président Paul Biya au scrutin de 2018. Il a devant lui un lot de CNI. Le cadre du parti proche du pouvoir s’étonne des déclarations de l’opposant qui n’a pas pris la précaution de vérifier l’authenticité de la voix, de l’image ou encore qui soutient les accusations sans passer par une enquête.

« Quoi qu’il en soit, je tiens à affirmer sans équivoque que je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo que j’ai découverte sur internet, et ma pratique honorable de la politique depuis bientôt 34 ans, avec plusieurs mandats du peuple, m’éloigne des opérations scabreuses qui sont décrites dans ce montage grossier et insipide en circulation. », peut-on lire dans son communiqué en date du 22 décembre.

En rejetant en bloc sa participation à la manœuvre, Ali Bachir rappelle à Maurice Kamto que les Camerounais ont besoin des acteurs politiques ayant de « la hauteur, de la classe et une élégance dans leurs agissements et prises de position ». Il convient de rappeler que l’affaire prend cette ampleur en raison du fait que dans un pays où des demandeurs de la CNI par voie normale attendent des années pour l’obtenir, certaines personnalités haut placées réussissent à faire établir des CNI aux potentiels électeurs. Et la délivrance de ces pièces est faite en un temps record.