Cameroun : Afriland et SFI signent un accord de plus de 37 milliards F en faveur des PME

L’entente entre les deux entités a été paraphée hier 02 avril 2025 à Yaoundé.

L’International Finance Corporation (IFC) a annoncé un nouveau partenariat avec Afriland first Bank Cameroun destiné à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) camerounaises aux financements dont elles ont besoin pour développer leurs activités. L’accord stipule que cette branche de la banque mondiale mettra à la disposition d’Afriland First Bank une ligne de financement équivalente à 60 millions de dollars, dont 20 millions en fonds propres et 40 millions mobilisés auprès d’autres bailleurs de fonds. Les fonds seront octroyés sous forme de prêts de premier rang non garantis, assortis d’une période de remboursement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’un délai de grâce d’un an. Cette initiative est conçue pour remédier aux difficultés d’accès au financement des PME. Les prêts seront octroyés sous forme de financements non garantis avec des conditions favorables, comprenant une période de remboursement de cinq ans et un délai de grâce d’un an.

Nous sommes ravis de travailler avec IFC pour soutenir la croissance des PME au Cameroun. Ce partenariat nous permettra d’intensifier les financements dont les petites entreprises ont besoin pour se développer et jouer un rôle plus important dans le développement économique du pays. Les PME sont la clé de voûte de notre économie, et en contribuant à leur réussite, nous construisons un avenir plus fort et plus diversifié » a déclaré à l’occasion Célestin Guela Simo, Directeur Général d’Afriland First Bank.

« Grâce à ce partenariat avec Afriland First Bank, nous voulons combler le déficit de financement des PME et donner aux entrepreneuses camerounaises les moyens d’innover et de créer des emplois », a indiqué Dahlia Khalifa, Directrice Régionale de la SFI pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest anglophone.

Cette nouvelle initiative en faveur des PME camerounaises s’inscrit dans une stratégie visant à stimuler l’innovation et à contribuer au développement durable de l’économie locale.

Afriland First Bank qui détient 22,8% des parts de marchés est un acteur majeur dans le paysage financier au Cameroun. L’entreprise a achevé l’année 2024 avec un encours de crédit global de 1 382,5 milliards FCFA (en hausse de 11,3%), dont près de 988,17 milliards FCFA alloués aux entreprises.