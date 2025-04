Cameroun : Akere Muna dénonce la nomination de Nathalie Moudiki à CSTAR

« La SNH, entreprise 100% publique, devrait servir l’intérêt général, mais fonctionne comme une caisse noire au profit des proches du pouvoir. TRADEX S.A, contrôlée par la SNH, semble être un outil pour contourner les règles de transparence. CSTAR, présenté comme projet national, risque de devenir un nouveau véhicule de détournement de fonds publics, comme ce fut le cas avec Glencore ».

En tant que candidat il s’engage s’il devient président de la République de : lancer un audit international indépendant sur tous les contrats pétroliers, y compris ceux de la SNH, TRADEX, SONARA et CSTAR, rendre publics tous les contrats et les véritables bénéficiaires des projets énergétiques, poursuivre judiciairement tous les responsables impliqués dans des détournements, y compris ceux compromis dans le scandale Glencore, instaurer une gouvernance transparente à la SNH et dans toutes les entreprises publiques, avec des nominations basées sur le mérite – et non sur les relations.