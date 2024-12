Cameroun : après Douala, les « microbes » attaquent la capitale Yaoundé

Un groupe de jeunes malfrats munis d’armes blanches a attaqué au nord de la capitale dans la journée du 12 décembre 2024.

Yaoundé le siège des institutions de la République du Cameroun est la cible des attaques d’un groupe de malfrats. Armés de machettes et cagoulés, ils ont débarqué à bord de plusieurs motos dans la soirée du 10 décembre dernier dans les rues des quartiers Nkozoa et Olembe. A leur passage, ils ont forcé les habitants et tenants de commerces à céder leurs biens et objets précieux qu’ils ont emporté, non sans causer des casses et d’autres dégâts matériels.

Informés, les forces de maintien de l’ordre ont fait une descente sur les lieux. Mais, les malfaiteurs ont agi en toute hâte et ont pris la clé des champs. N’ayant pas encore été rattrapés, leur identité reste encore inconnue. Ce qui reste une préoccupation pour les habitants qui, après le passage du gang, sont encore traumatisés, ne sachant pas s’ils reviendront ou pas. Pour la plupart, ces habitants sollicitent une intervention efficace des forces de maintien de l’ordre.

A Yaoundé, l’on pas eu pareilles attaques groupées depuis des décennies. Elles sont nouvelles. Ces quatre dernières années, « les microbes », ces malfaiteurs âgés de 15 à 25 ans, sévissent dans la capitale économique Douala. Plusieurs quartiers ont reçu la visite de ces jeunes malfrats. Les autorités administratives et sécuritaires ont déployé des moyens humains, et logistiques pour maitriser le phénomène qui résiste. Le préfet du Wouri Sylyac Marie Mvogo vient de décider de la mise sur pied des postes sécuritaires spéciaux dans certains quartiers. Avec de nouvelles mesures, les malfrats semblent-ils être circonscrits à Douala pour ouvrir une nouvelle brèche à Yaoundé ? Les premiers suspects que les forces de sécurité vont interpeller livreront sans doute la stratégie.