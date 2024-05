Cameroun : au moins deux morts dans un accident de la circulation à Ebolowa

Un camion a fini sa course sur des personnes au marché d’Oyenga dans l’arrondissement d’Ebolowa 1er, département de l’Océan.

L’accident se produit le samedi 25 mai 2024 à la place du marché. Tandis que les commerçants et acheteurs mènent leurs activités, un camion perd ses freins sur la colline, à la descente du marché. Le gros porteur finit sa course sur d’autres véhicules et sur des occupants de la place.

Le bilan fait état de cinq personnes décédées et de nombreuses autres blessées selon nos confrères de panoramapapers. D’autres sources médiatiques annoncent deux décès et des blessés. Au plan matériel, le camion amoche plus de cinq autres véhicules à son passage, avant d’être stoppé par un véhicule de marque Toyota Corola de couleur rouge transportant des vivres. Le Camion a aussi percuté des motos et des brouettes dans sa course folle, non sans écraser les marchandises.

Suite à cet accident, les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie ont fait une descente sur les lieux pour porter secours aux blessés et sécuriser les biens. Les blessés ont été conduits aux urgences des formations sanitaires. Une enquête est en cours pour déterminer les mobiles réels de cet accident.