Cameroun-Autoroute Yaoundé-Douala : deux propositions de tracé pour la phase 2

Les deux propositions ont été présentées par l’entreprise CFHEC, en charge des travaux.

Au cours d’une concertation tenue par Emmanuel Nganou Djoumessi, patron des travaux publics, l’entreprise CFHEC en charge des travaux a présenté son planning de démarrage des travaux et indiqué son plan de financement.

Selon le Mintp, deux variantes de tracé ont été proposées au cours de cette concertation par l’entreprise CFHEC. La première part de Bibodi à l’entrée Est de la ville de Douala via une voie de contournement et la seconde, de Bibodi à la localité de Pitti, avec une voie de raccordement qui mène sur la Dibamba. « L’on note que pour les deux variantes, cinq échangeurs sont prévus sur un linéaire d’environ 135 km : à Bibodi, Bodmon, Edea Est, Edea Ouest et Bretelle Dibamba, avec un échangeur de plus à la sortie Est de la ville de Douala, pour la variante qui va de Bibodi à la voie de contournement de la ville de Douala », souligne le Mintp.

En effet, une fois le tracé validé, l’entreprise va, selon son planning de démarrage des travaux, se déployer sur le site. Elle a à l’occasion de la concertation signalé que pour commencer les travaux entre les points kilométriques 60 et 100 où le tracé est validé, les emprises doivent être libérées. Le Gouverneur de la région du Centre, a souligné à cet effet que ses services compétents, en charge des questions concernées, effectueront des descentes dans les plus brefs délais.

Il faut relever que lors de l’étude de faisabilité de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala, plusieurs variantes de tracé ont été identifiées, prenant en compte les différentes contraintes environnementales et sociales fortes ou bloquantes, en évitant de perturber les principales composantes des milieux naturels et humains de leur zone d’influence directe.

S’agissant du financement, le Mintp déclare que des séances de travail ont au préalable été menées entre l’entreprise et le Minepat, pour la mobilisation des ressources. Un accent particulier a été mis sur la géographie du financement du projet et les questions de cohérence entre le plafond d’endettement de l’Etat et les prestations ont été abordées.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre en décembre 2023, il a été révélé que le budget pour réaliser les travaux de construction de ce linéaire de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen (phase 2) est de 379, 5 milliards de Fcfa TTC. Par rapport aux prévisions gouvernementales de 2021 qui étaient de 276, 3 milliards de Fcfa, ce dernier connaît une augmentation de plus de 103 milliards de Fcfa. Selon des sources rencontrées sur les lieux, le nouveau budget inclut les frais d’expropriations des riverains des sites de l’autoroute et d’autres indemnités. La durée d’exécution des travaux est de 3 ans.

« En gros, on avait lancé la construction de cette autoroute sans en maîtriser le tracé« , s’est interrogé un internaute sur la page Facebook du Mintp. Et un autre de rencherir « Donc, comme ça depuis toutes ces années il n’y avait pas de tracé?«