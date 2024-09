Cameroun-Babadjou-Bamenda : débuté en 2017, voici le niveau des travaux

Le ministère des travaux publics a évalué le taux d’exécution des travaux sur certaines sections de ce projet de reconstruction.

Les travaux de reconstruction sur la route Babadjou-Bamenda se poursuivent. Selon le maître d’ouvrage, le taux d’exécution des travaux est en amélioration sur la section Welcome to Bamenda-Ecole des Champions (4.930 km).

« Avec tous les dalots préfabriqués, soit 16, six dalots posés et 3 dalots construits sur les 4 prévus, les travaux d’aménagement de cette section de 4.930 km qui relie Welcome to Bamenda à l’Ecole des Champions donnent déjà à voir une bonne visibilité sur l’ensemble du projet », explique le Mintp.

Selon la même source, les travaux sur la section Babadjou et Matazem (17 km) les travaux sont entièrement achevés, les prestations sont réalisées à plus de 70 % entre Matazem et Welcome to Bamenda, sur un linéaire de 18 km.

Avec un taux d’exécution de 36.2% au 28 Août 2024, les travaux sur cette section vont connaître un coup d’accélération avec le démarrage des travaux de chaussée. Les travaux de terrassement sont réalisés à 25% ; le dossier d’exécution est évalué à 85% et les caniveaux préfabriqués couvrent 1400 U /4325.

Le projet comporte en outre des travaux connexes, dont l’aménagement de trois voies, notamment : Nsanemeka-Hotspot sur un linéaire de 2,100 km, Cattle Market – Mutangoh (1,980 km) et Akumbele – Bamendankwe Fons’s Palace sur un linéaire de 2,920 km. Les travaux y relatifs ont débuté et les emprises sont totalement dégagées. L’entreprise Bun’s en charge des travaux a démarré les terrassements et la préfabrication des dalots.

Le projet prévoit sur cette section, l’aménagement d’une chaussée de 2 x 2 voies de 3,5 m en béton bitumineux, l’aménagement de trottoirs : 2×1, 50 m en enduit-bicouche et d’un terre-plein central délimité de bordures et servant d’emprise pour l’éclairage public.

Dans un communiqué publié le 19 juin 2024, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, annonce que le 14 juin 2024, le conseil d’administration de la Banque mondiale a accordé au Cameroun un financement additionnel de 30 milliards de FCFA, pour finaliser la réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda.

Cette enveloppe supplémentaire portait l’enveloppe dédiée à ce projet entamé depuis 2017 à environ 145 milliards de FCFA.