Cameroun-Babadjou-Bamenda : la Banque mondiale donne 30 milliards F supplémentaires pour finir les travaux

Démarré depuis 2017, le conseil d’administration de la Banque mondiale a accordé au Cameroun un financement additionnel de 30 milliards de FCFA, pour finaliser la réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda.

La banque mondiale à travers son conseil d’administration a approuvé le 14 juin 2024, le financement additionnel de 30 milliards FCFA destinés aux travaux de réhabilitation de la traversée urbaine de la ville de Bamenda des tronçons Amour Mezam Junction-Finance Junction-Veterinary Junction-T-Junction-Hospital Roundabout-Food Market-City Chemist Roundabout-Veterinary Junction, sur un linéaire total de 6,538 km.

La finalisation des travaux, grâce au financement additionnel de la Banque mondiale, devait permettre de booster les échanges entre le Cameroun et le Nigeria. Dans la mesure où le tronçon Babadjou-Bamenda fait partie du corridor Yaoundé-Bamenda-Enugu, long de 438 km et reliant la capitale camerounaise au pays le plus peuplé d’Afrique.

« (…) Les travaux de ce chaînon restant de l’axe routier Babadjou-Bamenda vont démarrer avant la fin de l’année 2024 », précise le ministre.

Le financement additionnel de 30 milliards de FCFA que vient d’accorder par la Banque mondiale porte à 242 millions de dollars, soit plus de 145 milliards de FCFA, l’enveloppe mise à la disposition du Cameroun par cette institution financière internationale, dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda.

Soulignons que ces travaux de réhabilitation du tronçon routier de près de 52 km entre Babadjou et Bamenda, reliant les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, a connu plusieurs perturbations dues aux revendications séparatistes depuis 2016 dans les régions anglophones du pays.