Cameroun-Basket ball :  clap de fin du championnat national

La ville de Bafoussam a accueilli ce week-end le finale masculine et féminine des moins de 18 ans.

Huit régions se sont affrontées à Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest, du 22 au 27 juillet. Les régions participantes étaient l’Ouest, le Centre, le Littoral, le Sud, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, l’Extrême-Nord et l’Est. 13 équipes masculines U18 et 9 équipes féminines se sont affrontées sur le parquet du nouveau gymnase de la ville, situé derrière l’hôtel de ville.

Au final, KSA de Douala a remporté la compétition masculine devant Z-Basket (55pts-34pts), tandis que Be Dreamers a remporté le titre féminin. Le club de Yaoundé s’est réjoui de ce résultat, comme l’a expliqué sa capitaine : « C’est un grand sentiment pour nous d’avoir gagné cette finale et nous tenons à remercier nos entraîneurs. La complicité entre mes coéquipières et moi-même, sans oublier l’esprit d’équipe, a été une force pour nous. »

Les filles du FAP, quant à elles, gardent un bon souvenir d’un tournoi difficile : « Je suis très déçue de notre défaite, car cette finale était très importante pour nous. C’est vrai aussi que nous ne sommes pas rentrées très vite dans le match et que nous avons laissé nos adversaires dominer. Cependant, je garde un bon souvenir de Bafoussam et de l’ambiance avec mes coéquipières, car nous avons gagné tous nos matchs sauf celui-là. Le plus important était de participer, mais nous voulons revenir plus forts dans les prochaines compétitions. »

Tous ont pu offrir un magnaifique spectacle de la balle orange devant le président de la Fédération camerounaise de basket-ball, Samuel Nduku, le président régional, Hervé Kouam, et le président du Conseil régional de l’Ouest, le Dr Jules Hilaire Foka Foka.

Après cette compétition, place aux finales de la Coupe du Cameroun Senior. Elles se dérouleront le 4 août au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.