Cameroun : BgfiBank a mis 10 milliards F dans le nouvel immeuble-siège de CCA Bank

Le président du conseil d’administration de CCA Bank, Albert Nkemla, a révélé cette information lors de l’inauguration du nouveau siège à Douala.

CCA Bank s’est dotée d’ un nouvel immeuble-siège. L’inauguration de ce joyau architectural a eu lieu le 19 octobre 2024. A l’occasion, Albert Nkemla, PCA a souligné que BGFIBank a financé à hauteur de 10 milliards F la construction de cette nouvelle infrastructure sans pour autant expliquer les contours de cette transaction entre les deux établissements financiers.

L’infrastructure est composée de deux bâtiments jumelés construis sur 1300 m2. L’un d’une hauteur d’environ 60 m ayant 3 niveaux de sous-sol, un rez-de-chaussée, une mezzanine et 15 étages, tandis que l’autre a un sous-sol, un rez-de-chaussée et 6 étages. Ces deux bâtiments d’une superficie totale d’environ 5000 m2 comprenant pour des besoins de sécurité et de mobilité 5 ascenseurs et 5 cages d’escalier, seront essentiellement voués à des bureaux et serviront de siège social au CCA-Bank.

À cette occasion, Albert Nkemla, PCA du CCA-Bank a reçu des mains du Ministre des Finances, sa médaille de Grand Officier de l’Ordre National de la Valeur, qui lui a été décerné à titre exceptionnel par le Chef de l’État, S.E Paul BIYA.

Le MINFI était accompagné du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Owana, du Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique par intérim, FUH CALISTUS Gentry, des membres du Corps Diplomatique, etc.