Cameroun-budget 2024 : l’Etat appelle à plus de civisme fiscal

Le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze a lancé en compagnie du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Ibrahim Talba Malla le budget 2024 à Maroua.

C’est à Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, région enclavée qui fait face à de nombreux défis sécuritaires et de développement, que le ministre des Finances Louis Paul Motaze a procédé ce lundi 16 janvier au lancement officiel du budget 2024 de l’Etat et des entités publiques. A l’occasion, le ministre des Finances du Cameroun a appelé à la rationalisation des dépense et plus de civisme fiscal.

S’agissant des projets inscrits dans le budget, le Minfi a rappelé que tous ces projets doivent être exécutés par les acteurs de la chaîne budgétaire, les prestataires de services et les opérateurs économiques. Tout comme il a indiqué que la dépense publique devra être performante par la maîtrise des prescriptions diverses, des réglementations et par la mise en œuvre des projets.

Pour le Minfi, le lancement de l’exécution du budget de l’Etat, devrait déclencher les vecteurs de la transformation structurelle de l’économie nationale et la promotion de l’import-substitution. Pour sa part, le Dr Sali Babani, maire de la ville de Maroua, dans son discours de bienvenue, a fait l’éloge des initiatives mises en place par le gouvernement, notamment la transparence dans la gestion des finances publiques.

Il a salué dans ce sens la publication des circulaires relatives à l’exécution et au suivi des lois de finances pour l’exercice 2024. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées, le maire de la ville de Maroua s’est satisfait des avancées en matière de l’autonomisation financière, d’efficacité et d’efficience de celles-ci. Toutes ces avancées, selon lui, vont dans le sens de la politique de décentralisation promue par le président de la République.

Parmi les grands chantiers qui bénéficieront de ce coup de pouce financier : la réhabilitation des routes Mora-Dabanga-Kousseri, Magada-Guidiguis-Yagoua, ou encore Maroua-Bogo-Pouss, la construction d’un pont entre Yagoua et Bongor, ainsi que des investissements massifs pour l’hôpital régional de Mokolo.

En rappel, le budget de l’Etat du Cameroun pour l’année 2024 est de 6 740,1 milliards de FCFA, soit 11,2 milliards de dollars Us en entrées d’argent (y compris les emprunts) et de 6 740,1 milliards de FCFA, 11,2 milliards de dollars US, en sorties d’argent. Il se répartit en 6 679,5 milliards de FCFA, soit 11,1 milliards de dollars Us pour le budget général et 60,6 milliards de FCFA, 101,1 millions de dollars Us, pour les 11 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS).