Cameroun : Camair-co entre à nouveau dans une zone de turbulence

Une menace de grève des pilotes de Camair-co pèse sur la compagnie aérienne camerounaise rejoignant ainsi de multiples crises que traverse la boite depuis des années.

L’étoile camerounaise manque d’éclat depuis plusieurs années. La dernière information concernant Camair-co est un préavis de grève adressé par les pilotes de la compagnie aux autorités camerounaises.

En effet, le Syndicat des pilotes de lignes et ingénieurs navigants de l’aviation civile du Cameroun (Spinac) a envoyé une lettre au délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le Littoral avec pour objet : »Préavis de grève des pilotes « Camair-co « .

Ceux-ci menacent de faire grève à cause de plusieurs plaintes parmi lesquelles, le harcèlement mental et psychologique des pilotes civils nationaux par refus manifeste de régulariser leurs salaires illégalement réduits depuis 2021 en violation de leurs contrats.

Une autre dénonciation qui n’est pas des moindres, c’est la discrimination raciale au profit des pilotes expatriés dont les co-pilotes bénéficient d’une rémunération supérieure aux commandants de bords nationaux. Le syndicat menace d’arrêter pour une durée illimitée le travail si rien n’est fait.

Avant cette note de préavis, l’actualité mettait en exergue un gros nuage sur la gestion au sein de cette compagnie. D’ailleurs, le Capitaine Idriss Chedjou évoquait entre autres défaillances, l’augmentation de la fréquence des pannes immobilisant les avions de Camair-Co et augmentant la charge de travail du personnel en sous-effectif.

Sans compter la détérioration continue des conditions de travail empêchant certains services cruciaux de contribuer au maintien de la sécurité des vols avant toutes considérations commerciales, la suspension pour non-paiement de certains services supports critiques permettant le suivi des KPIs en matière de sécurité de l’exploitation ; l’utilisation de nos aéronefs hors limitations structurelles et en marges des procédures constructeurs par certains pilotes.

Dans sa note, le Directeur par intérim des Opérations de Camair co affirmait que « le constat ci-dessus n’est que la résultante logique d’une inadéquation organisationnelle et une dégradation de la situation financière de la compagnie qui a atteint un niveau très alarmant. Tout ceci impacte directement le dernier maillon de notre système de maintien de la sécurité déjà extrêmement oxydé ».

Ceci sans compter le passage en ordre croissant des directeurs à la tête de la structure en 2020, la compagnie était à son 7è directeur en 9 ans.

Pourtant, Camair-co, la compagnie aérienne nationale du Cameroun, a réussi à transporter 209 994 personnes au cours de l’année 2022, apprend-on du rapport annuel de la Commission technique de Réhabilitation des Entreprises du Secteur public et Parapublic. Par rapport à l’année 2021, le taux a connu un accroissement de 36,74%. Selon le rapport, la compagnie nationale qui contrôle 45% du marché local a desservi six destinations sur le marché domestique et deux dessertes sur le marché régional (Gabon, Tchad).

Cette performance a permis à l’entreprise d’accroître de 56% son chiffre d’affaires à 18 milliards contre 11 milliards en 2021. Ledit chiffre est constitué à 92% des revenus issus du transport des passagers et 8% du fret qui s’est établi à 341 155 kg en 2022.