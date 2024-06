Cameroun-Cap Vert : « Il y a lieu de s’attendre à une bonne prestation des Lions » pense Ernest Pekam

Le chroniqueur sportif, au vu de la préparation de l’équipe nationale senior, pronostique une belle performance des poulains de Marc Brys lors du match de samedi prochain.

Au regard de la conférence de presse donnée le 05 juin dernier, nous pouvons dire avec certitude que les joueurs sont contents et concentrés sur la rencontre de samedi contre le Cap Vert. Pour eux, le conflit Minsep-Fécafoot n’est pas de leur ressort.

Sur l’ensemble de la préparation et au vu de ce qui a été fait au stade lors des entraînements, on a pu remarquer que le coach Marc Brys a beaucoup mis l’accent sur les sorties de balles et il avait comme métronome Carlos Baleba qui repliait jusqu’à dans les 18 mètres pour gérer les sorties. Plusieurs schémas ont été essayés avec notamment le 3-5-2 ou encore le 3-4-3 avec un milieu de terrain composé de Baleba, Zambo, et on y associait Olivier Tcham, Kunde Malong et Choupo Moting. Ceci afin de voir la cohésion qui pouvait aller entre eux.

En gros, la préparation se passe dans de très bonnes conditions. On a dans l’effectif de très grands joueurs qui ont de l’expérience. Pour ce qui est de la rencontre, il y a lieu de s’attendre à une bonne prestation. On aura sûrement Fai et Tollo sur le côté, à l’axe, Christopher Wooh et Ngadeu. On aura en six indiscutablement Baleba, à ses côtés, Zambo et peut-être Olivier Tcham.

Sur le côté droit en attaque, on aura naturellement Bryan Mbeumo, sur le côté gauche forcément Nkoudou, et à l’axe le duel est entre Aboubacar Vincent et Faris Moumbagnia.