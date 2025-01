Cameroun : Cavaye Yeguie Djibril appelle Rome à convoquer Mgr Barthélemy Yaouda

Le président de l’Assemblée nationale, chef traditionnel de 2è degré de Mada, Cavaye Yeguie Djibril, demande que l’évêque de Yagoua, Mgr Barthélemy Yaouda, prouve l’existence du diable.

L’homélie de Mgr Barthélemy Yaouda dite le 1er janvier 2025 fait réagir le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, l’un des piliers du régime de Yaoundé établi dans la région de l’Extrême-Nord. Le 1er janvier 2025, le prélat, parlant des souffrances et des difficultés que les Camerounais vivent sous le régime du Renouveau, demande qu’un changement s’opère à la tête de l’Etat en cette année électorale. « On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà trop souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu’il prenne d’abord le pouvoir au Cameroun et on verra après », a déclaré l’évêque. Des propos qui ne laissent pas indifférent le président de l’Assemblée nationale, Cavaye yeguie Djibril, élite de Mayo-Sava.

Au cours d’une cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à la chefferie de Mada et de soutien à la candidature de Paul Biya à la présidentielle d’octobre prochain, Cavaye Yeguie Djiril s’en est pris à l’homme de Dieu. « Il dit que Paul Biya parte et que le diable vienne le remplacer. Il y a des catholiques ici, des musulmans, il y a des païens. Nous n’avons jamais vu le diable. Même les païens n’ont jamais vu le diable. Il n’y a que cet évêque-là qui connaît où se trouve le diable. Que cet évêque-là vienne nous montrer la maison du diable. Sinon il est en train de mentir », a déclaré Cavaye Yeguie Djibril.

Le chef de 2è degré de Mada dans l’arrondissement de Tokombere insiste en interpellant Rome et l’ensemble des fidèles chrétiens de l’Eglise catholique. « Le patron des catholiques devrait convoquer cet évêque-là à Rome. Pour qu’il vienne nous montrer le diable. Sinon ça veut dire que tous les catholiques disent la même chose », a poursuivi le membre du Bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais devant une foule de soutiens.

Dans sa déclaration, Cavaye Yeguie Djibril a précisé que l’évêque est originaire de Mayo Oulémé, une localité située dans le département du Mayo Sava. C’est aussi le même département d’origine de Cavaye Yeguie Djibril. Au fond, la réaction de dimanche 19 janvier vient tenter de réajuster les acquis politiques dans le département, lesquels, à l’approche de l’élection présidentielle, pourraient être menacés par la sortie de l’évêque.