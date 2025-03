Cameroun : ce que la Banque mondiale veut améliorer dans le secteur de l’électricité

La Banque intervient à nouveau dans le secteur de l’électricité au Cameroun. Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a reçu le 17 mars 2025 une délégation de la Banque mondiale conduite par Cheick Fantamady Kanté, Directeur des Opérations pour la Région Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le ministère de l’Eau et de l’energie (Minee) indique que, les priorités du gouvernement camerounais pour le secteur énergétique sont les suivantes:

« La production et le transport restent notre priorité », « la lutte contre la fraude doit être sans merci », « les poteaux en bois ont fait leur temps, nous devons migrer vers des infrastructures plus solides », et « le renforcement des capacités dans le secteur est crucial ».