Cameroun : célébration de la cohésion nationale, Buea accueille la finale du tournoi « Na We We »

Le 25 août 2024, le stade municipal de Buea, situé dans le quartier de Buea Town, a accueilli la grande finale du tournoi sportif « Na We We » de la circonscription parlementaire de Buea Centre.

Ce tournoi, lancé le 28 juillet 2024 par l’honorable Malomba Esembe, député, visait à; Promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble en rassemblant des jeunes et des membres de la communauté d’origines diverses pour encourager un sens de la communauté, du respect mutuel et de la nation; Encourager l’engagement politique en utilisant le tournoi comme plateforme pour sensibiliser les jeunes à leurs droits et responsabilités civiques, ainsi qu’à l’importance de leur participation au processus démocratique. Et développer les talents en offrant aux jeunes footballeurs et athlètes l’opportunité de démontrer leurs compétences et d’attirer l’attention des recruteurs professionnels.

La finale a opposé l’équipe du quartier Longstreet à celle des chauffeurs de taxi de Buea. Le match, riche en rebondissements, a vu l’équipe des chauffeurs de taxi revenir deux fois au score avant de marquer un troisième but qui leur a assuré la victoire avec un score final de 3-2.

Le concours pour le prix du meilleur fan-club a été particulièrement animé entre les clubs des quartiers Muea et Tole. Après une évaluation difficile, les deux clubs ont été récompensés ex æquo.

La cérémonie de clôture a été présidée par Jacques Woulsou, inspecteur général aux services du gouverneur de la région du Sud-Ouest, représentant personnel du gouverneur Bernard Okalia Bilai, parrain du tournoi. Il était accompagné du sous-préfet de Buea, Abba Abdouraman. L’honorable Malomba Esembe avait également invité le président national de l’Ojrdpc, Auguste Essomba Asse, qui a fait le déplacement depuis Yaoundé.

De nombreux prix et récompenses ont été attribués à l’issue du match, marquant le succès du tournoi.