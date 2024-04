Cameroun : Célestine Ketcha Courtes annonce plus de 20 milliards pour les voiries structurantes à Bamenda

La signature de convention d’Accord de démarrage des travaux a été faite par la ministre de l’Habitat et l’Ambassadeur de France au Cameroun.

Célestine Ketcha Courtès a annoncé avoir effectué le 18 avril en compagnie de Thierry Marchand et de Virginie Dago, directrice de l’Agence française de développement pour le Cameroun une visite des chantiers C2D en cours dans la ville de Bamenda.

« Ensemble nous avons apprécié les travaux déjà exécutés et lancé le démarrage des travaux de voiries structurantes confiés à RAZEL, Buns et Mag », souligne Ketcha Courtès.

Selon la ministre, ce projet changera considérablement le paysage urbain de la ville de Bamenda. « Tout comme Bafoussam, Bertoua, Garoua ou encore Maroua, la ville de Bamenda bénéficiera outre la bibliothèque municipale, de la construction et réhabilitation de près de 13 Km de voirie urbaine ainsi que la construction de nombreux équipements marchands ».

C’est lors de cette sortie que la signature de la Convention d’Accord de démarrage des travaux de Voiries structurantes à Bamenda pour plus de 20 milliards a eu lieu.

A Batouri par contre, les travaux de la construction de la voirie structurante de la ville de Batouri sont issus de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes (Pdvir).

Pour rappel, le projet de développement des villes inclusives et résilientes (Pdvir) a pour objectif « d’améliorer la gestion urbaine et l’accès à l’infrastructure dans des zones urbaines sélectionnées, en particulier pour les quartiers sous-équipés, et, accroître la résilience aux aléas naturels et autres crises admissibles ».