Cameroun-Championnats national : le bilan des salaires impayés 

Le Syndicat national des footballeurs camerounais, présidé par l’ancien international Geremi Njitap, a publié son rapport sur l’état du paiement des salaires des joueurs dans les différentes ligues de football du pays.

C’est sans doute l’un des plus grands défis auxquels est confronté le football local au Cameroun. Il s’agit du paiement des salaires des joueurs. Une question qui était au cœur des promesses de campagne de Samuel Eto’o avant son accession à la présidence de la Fécafoot. Et bien des années plus tard, l’épineux problème demeure.

Alors que les clubs se préparent pour la prochaine saison de football, le Syndicat national des footballeurs camerounais (Synafoc) révèle que du côté de la MTN Elite 1, par exemple, seule UMS de Loum a pu payer à ses joueurs leurs salaires du mois de mai. Et en MTN Elite 2, aucun club n’est à jour. Il en va de même pour les clubs de la Guinness Super League (le championnat de football féminin).

Ce constat n’est toutefois pas surprenant car, tout au long de la saison, aucun des clubs de la première division n’a versé l’intégralité de ses salaires. Young Sports Academy, par exemple, n’a payé qu’un mois de salaire, tandis que des clubs comme Apejes et Avion n’ont jamais payé leurs joueurs, et c’est encore pire en deuxième division, où le Synafoc a révélé que des équipes comme Dragon de Yaoundé, TKC, Djiko FC, Renaissance et Yafoot n’ont jamais payé leurs joueurs. La seule raison de se réjouir vient de la Guinness Super league. Là, le taux de paiement est de 75%, bien que qu’aucun club ne soit à jour dans le paiement des salaires de ses joueuses.

Cette situation continue de ternir l’image du football camerounais, pourtant subventionné chaque année par l’Etat.