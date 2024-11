Cameroun : citée dans l’affaire SunRun, Blanche Bailly s’explique

Suite à la fermeture de cette plateforme d’investissement, certains souscripteurs ont pointé la chanteuse du doigt.

Après, Mida, Qnet, Liyeplimal et autres, voici venu le tour de Sunrun. La plateforme d’investissement qui promettait 100% de taux d’intérêts aux souscripteurs n’est plus accessible. Par ailleurs, les bureaux de Douala selon nos confrères d’Equinoxe qui étaient sur les lieux, sont fermés.

De quoi mettre en panique les souscripteurs. On parle de plus de 20 milliards FCFA emportés.

Pour avoir été invitée à prester à un événement de cette plateforme d’investissement en ligne, Blanche Bailly est accusée par certains souscripteurs de complicité. Face à ces accusations, la chanteuse a fait une mise au point.

« Nous souhaitons informer le public au sujet des récentes allégations concernant l’entreprise SUN RUN EVENT, qui aurait par le biais d’un intermédiaire sollicitée l’artiste Blanche Bailly pour une prestation musicale qui était prévue ce 29 Novembre 2024. Il a été porté à notre attention que sun run event a prétendu organiser des événements en lien avec l’artiste, en utilisant des pratiques trompeuses et en amaquant plusieurs Camerounais. Nous tenons à souligner que Blanche Bailly n’avait aucune connaissance des activités et des manœuvres frauduleuses de cette entreprise », souligne le communiqué signé par son équipe.

« Nous appelons donc le public à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser manipuler par des entreprises mal intentionnées. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire », lit-on ensuite dans le communiqué.