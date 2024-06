Cameroun-CNI en 48 heures : le prix du timbre quitte de 2800 F à 10 000F

L’entreprise allemande en charge de la production des Cartes nationales d’identité, Augentic GmbH veut commencer la production de ces titres identitaires avant la fin de l’année 2024.

Le Délégué Général à la Sûreté Nationale, Martin Mbarga Nguele, a procédé le 19 juin à la pose de la première pierre du centre national de production améliorée des titres identitaires de Yaoundé au quartier Etoudi.

Avant, la Délégation générale à la Sûreté nationale représentée par Martin Mbarga Nguele pour la partie camerounaise et l’entreprise allemande Augentic GmbH, représentée par son directeur général, Labinot Carreti avait signé le contrat pour la production des CNI en 48 heures au Cameroun le 13 mai 2024.

Ce contrat, basé sur un modèle « construire-exploiter-transférer », engage AUGENTIC pour une période de 15 ans, au cours de laquelle l’entreprise financera, concevra, développera, installera et opérera le système d’identification.

Pour mettre en œuvre ce projet, AUGENTIC investira environ 70 millions d’euros. Le montant servira à construire trois centres autonomes de production de la carte nationale d’identité à Yaoundé, Douala et Garoua. Il sera également chargé de construire des centres modernes d’enrôlement avec un minimum de quinze postes d’enrôlement dans chaque chef-lieu de région.

Ce qui va doubler le nombre de postes d’identification sur l’ensemble du territoire national, passant de 280 actuellement à 543. Aussi, plus de 700 kits fixes et 300 kits mobiles dotés de la plus haute technologie en la matière seront installés dans les postes d’identification.

Hier 20 juin 2024, une ordonnance du président de la République modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024, a été signée.

L’article 549 de ce texte présidentiel prévoit le timbre qui jusu’ici était à 2800 Fà 10 000F pour les CNI. Cette augmentation représente une hausse de plus de 250%.