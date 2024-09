Cameroun : Constant Metou’ou Amvela est le nouveau PCA de la Bicec

Il a été nommé au cours du conseil d’administration de la société bancaire qui a eu lieu le 26 septembre 2024.

La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) a un nouveau président du conseil d’administration. Il s’agit de Constant Metou’ou Amvela. Il a été choisi au cours du Conseil d’administration qui s’est réuni ce jeudi 26 Septembre 2024.

Âgé de 51 ans, Constant Metou’ou Amvela marié et père de 04 enfants n’est pas un étranger à la Bicec. Il rejoint la BICEC en 2008, en qualité d’Administrateur représentant l’Etat du Cameroun. Ancien membre de la Délégation du Conseil d’Administration pour les Engagements (DCEA), il est depuis quelques années, membre du Comité des Risques et Président du Comité d’Audit de la BICEC.

Il a d’ailleurs pris une part active à la vie de cette institution et surtout à son redressement suite à la crise qu’a connu la BICEC en 2016. « Son excellente maîtrise de l’environnement économique et financier national et régional (il est membre du Comité Inter-Etats de la CEMAC), la lecture avisée qu’il peut avoir des grands dossiers économiques de la République et des attentes de l’Etat à l’égard du système bancaire, sont des atouts supplémentaires qu’il n’hésitera pas à mettre au service du développement de la BICEC et au renforcement du financement de l’économie camerounaise », confie la Bicec.

Le nouveau PCA de la Bicec est un financier de formation, diplômé de l’Institut supérieur de Gestion Appliquée (IGA) de Casablanca au Maroc, option « Génie-financier ». Il est également Administrateur Civil Principal, Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) de Yaoundé. Il dispose de plusieurs certifications obtenues auprès de l’Institut du Fonds Monétaire International (FMI) et de l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec.

Haut cadre de la fonction publique, ancien Contrôleur de banques et ancien Chef de la Division de Suivi du Ministère des Finances, il occupe actuellement le poste de Conseiller Technique n°1 auprès du Ministre des Finances, en charge des questions économiques et financières.