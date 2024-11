Cameroun-contournement de la Falaise de Dschang : des investigations topographiques sur le terrain se mènent

Un double éboulement est survenu le 05 novembre 2024 à la falaise de Dschang. Environ douze corps sont sortis des combes. Par ailleurs, une dizaine de personnes ont été déclarées disparues par leurs familles. Malgré les équipes déployées sur le terrain, les recherches n’ont pas permis de retrouver toutes les personnes déclarées disparues. Deux semaines après, les autorités ont annoncé l’arrêt des fouilles.

Face à l’extrême fragilité de la zone, les chercheurs avaient recommandé de circonscrire le périmètre de la zone et d’interdire la circulation. Aujourd’hui, le ministère des TRavaux publics annonce que, depuis plusieurs jours et conformément aux orientations arrêtées au cours de la descente effectuée par le Ministre des Travaux Publics, le 6 novembre dernier dans la zone de l’effondrement de la falaise de Dschang, une équipe du MINTP effectue des investigations topographiques sur le terrain.

« L’objectif à atteindre est de déterminer les solutions d’aménagement et de réhabilitation du trafic sur la route de la falaise de Dschang. De ce fait, l’équipe déployée par le Direction Générale des Etudes techniques a pour but d’élaborer un état des lieux topographique détaillé de la zone critique sur la base de photogrammétrie effectuée par drone, de procéder à la reconnaissance cartographiée des voies de contournement susceptible d’être aménagée, proposer des mesures de rétablissement sécurisé de la circulation, incluant la définition d’un nouveau tracé si nécessaire et optimiser un tracé de contournement avec une estimation des travaux pour le rendre immédiatement circulable », explique le Mintp.

Actuellement, deux voies sont en exploration, notamment : Inter R0606 -Lycée classique de Dschang -carrière Foreke-Fotochi-fotomena-carr. Ngoan ngoan-Mfombap inter R0606 sur un linéaire de 35.1km et bretelle Carrefour Ngoan Ngoan-Entrée Chefferie Bafou (19km) d’une part et Dschang (pont militaire)-carrière, Menzong-pont allemand-Dzindeng-carr. plantain Ntiengue (inter R0606) sur un linéaire de 27 km avec un ouvrage de franchissement de 30m environ à prévoir. Les travaux de collecte des données doivent s’achever le 29 novembre 2024.

« La route de la falaise de Dschang est un axe stratégique pour le transport et les échanges économiques dans la région. L’effondrement récent de la falaise et les risques dans les zones adjacentes nécessitent des investigations topographiques afin de proposer des solutions adaptées pour le rétablissement sécurisé de la circulation et l’aménagement de voies de contournement », souligne le Mintp.