Cameroun-Crise anglophone : Muriel Blanche organise une formation agricole pour des femmes victimes de guerre

200 femmes victimes de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont pouvoir participer gratuitement à une session de formation organisée par la Fondation Cœur de Mère, créée par la star de cinéma Muriel Blanche.

La fondation cœur de mère va tenir à Bandja dans le département du Haut Nkam, région de l’Ouest, du 04 au 07 mars une séance de formation de 200 ménagères qui sont également des déplacées internes de la crise anglophone. Le programme prévoit une formation professionnelle aux métiers de l’agriculture. L’objectif est d’augmenter le rendement de leur production agricole et leurs revenus.

La formation va se concentrer sur quatre cultures : le maïs, le manioc, les pommes de terre et les tomates. Elle est divisée en deux parties : une partie théorique et une partie pratique. À la fin de la formation, les participants recevront des produits agricoles pour les aider à démarrer leur entreprise. Il sera également question de construire un centre multifonctionnel pour l’autonomisation et le développement des femmes rurales.

Créée en 2017, la fondation cœur de mère a déjà touché plus de 700 mères et enfants à travers ses différents programmes et projets dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et du bien-être, et de l’insertion sociale et professionnelle.