Cameroun-crise de leadership au MDR : Paulin Djorwe conteste l’arbitrage du Minat

Dans une correspondance, le ministre de l’Administration territoriale informe le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence que Daissala Tigana Tassi est le nouveau président du parti.

A la question de savoir qui est le président de MDR, le ministre Paul Atanga Nji répond au directeur du Cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo Ayolo sans hésiter. « Le Mouvement démocratique pour la défense de la République (MDR) a pour président monsieur Daissala Tigana Tassi, suivant les résolutions de la convention nationale extraordinaire dudit parti tenue le 17 décembre 2023 à Yaoundé ». Ainsi peut-on lire dans le document en circulation dont le sénateur Paulin Djorwe, les militants et cadres du parti disent avoir pris connaissance.

« Surpris », « étonnés » par son contenu, ils déclarent dans un communiqué en date du 06 janvier n’avoir « jamais pris part à une prétendue convention extraordinaire ». Face à ce qu’il appelle « imposture », le parti par la plume du président national de transition, Paulin Djorwe, rappelle que ce dernier a été désigné le 03 décembre 2022, le comité transitoire avec. C’était lors d’une convention tenue à Maroua, quatre mois après le décès de Dakole Daissala, fondateur du parti. Un an après, ils préparent une « prochaine convention inclusive » qu’il appelle les militants et sympathisants à attendre dans le « calme » et la « vigilance ».

De son côté, après la convention du 17 décembre dernier, le « président » Daissala Tigana Tassi celui que la correspondance du Minat dit reconnaitre, a déclaré avoir répondu à l’appel de la base du parti. Il a exprimé la nécessité de réaffirmer au plus vite, l’alliance du MDR avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), laquelle dure déjà plus de 30 ans. A l’observation, après la mort de Dakole Daissala et surtout à l’approche des élections de 2025, le MDR tend à fonctionner en deux factions. Au cours des prochains jours, les déclarations et les faits donneront plus d’éclairages à ce sujet.