 Cameroun-Croix rouge: le rôle des femmes en période de guerre examiné

Tel était le thème d’une rencontre organisée par la Croix-Rouge camerounaise à l’Université de Yaoundé II, Soa.

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, experts et étudiants se sont réunis dans la salle des thèses de l’Université de Yaoundé 2, Soa. Le thème de la conférence était « Femmes et guerre en Afrique : épreuves, résilience et reconstruction ».

Organisée par le Comité international de la Croix-Rouge, la conférence a mis en lumière le rôle des femmes dans la société africaine. Pour l’institution, ce rôle ne doit plus se limiter à celui de victime, mais doit mettre en avant leur capacité à surmonter les épreuves.

Le panel a profité de l’occasion pour présenter la résilience des femmes en temps de guerre, leur courage et leur sens du leadership. Des compétences utiles pour les projets post-conflit. Selon le recteur de l’université, Pr Adolphe Minkoa She, les femmes ne doivent pas être laissées pour compte, mais leurs droits, leurs capacités et leur savoir-faire doivent être exaltés.