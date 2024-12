Cameroun : décès de Habissou Bidoung, Chantal Biya perd une collaboratrice dévouée 

L’épouse du ministre des Arts et de la Culture s’en est allée dans la nuit du 18 au 19 décembre 2024 des suites de maladie en Espagne.

Le malheur frappe encore le Cameroun. Mme Habissou Bidoung, épouse du ministre Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt est décédée. Femme influente issue du département de Mayo Louti, région du Nord, elle était enseignante de langue espagnole à la base. Elle soutiendra plus tard une thèse de doctorat en science de l’éducation. Distillant le savoir à la jeunesse au quotidien, elle a développé son sens d’humanisme.

Elle sera par la suite aux côtés de la première dame Chantal Biya pour l’assister dans l’accomplissement des actions humanitaires. C’est ainsi qu’elle intègre la Fondation Chantal Biya en 2002. Elle commence par la gestion des dons. Puis trois ans après, elle est nommée secrétaire générale de ladite fondation. De 2005 à 2024, elle a marqué d’une empreinte particulière son séjour dans cette structure qui offre son soutien aux nécessiteux.

Son engagement pour la cause humanitaire et au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui ouvre les portes du Cabinet civil de la présidence de la République. Le 09 mai 2018, Habissou Bidoung est nommée chargée de mission au Cabinet civil. Dans le Cercle des amis du Cameroun (CERAC) où elle était membre, le public l’aura vue se déployer aux côtés d’autres membres, procurant la joie et l’espoir aux populations du Cameroun.