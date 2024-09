Cameroun : décès de Mami Ton, série d’hommages sur la toile

La comédienne et actrice de cinéma bien connue sur la scène camerounaise a quitté ce monde cette nuit à l’âge de 56 ans. De nombreuses personnalités saluent la mémoire de la lionne du cinéma.

Fin de parcours pour la percutante Céline Orgelle Kentsop. La comédienne de caractère Mami Ton quitte définitivement la scène. Son départ pour l’éternité attise l’émotion chez ses proches, ses fans et surtout chez d’autres artistes. « A toi les fleurs à nous les pleurs mama. Tu t’es battue, tes enfants sont fiers de toi mama. Cette pluie c’est pour toi mama. Va en paix », ont écrit les enfants de la défunte sur sa page Facebook pour annoncer le décès de leur mère.

Par le même canal, l’artiste Petit Pays dit avoir appris le départ de Mami Ton avec « une profonde tristesse et une grande émotion ». Pour le Turbo d’Afrique, « Mami Ton n’était pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une âme lumineuse qui a touché tant de vies, tant sur scène que dans la vie quotidienne ». Décédée des suites d’un AVC, Mami Ton laisse un grand vide au sein de sa famille biologique et dans la grande famille artistique camerounaise. « Nous garderons en mémoire sa joie de vivre, son dévouement à son art et la passion avec laquelle elle a illuminé chaque scène qu’elle foulait », déclare Petit Pays.

A son décès, Mami Ton totalise 22 ans de carrière dans le cinéma et l’audiovisuel. Elle aura joué comme actrice dans une quarantaine d’œuvres court et long métrage. Au regard de son talent imposant, des initiateurs de nombreux projets d’événements culturels n’hésiteront pas à faire d’elle leur marraine. Ayant convaincu le public par son talent et sa prestance, elle sera sacrée meilleure comédienne au Canal d’or à deux reprises. Au regard de son acharnement au service du 7è art, les autorités feront aussi d’elle Chevalier du mérite camerounais au titre du 20 mai 2024. Lorsque l’écho de son état de santé chancelant parvient à la présidence, le chef de l’Etat instruit sa prise en charge gratuite à l’hôpital général de Douala où elle tournera la dernière scène de sa vie.

Sa collègue Rachel Nkontieu reconnait en elle « l’icône du cinéma qui a marqué toutes les générations confondues. Son talent inné, sa joie de vivre, son amour pour sa famille biologique et artistique vont nous manquer à nous tous », a-t-elle écrit sur Facebook, en martelant le vide qu’elle ressent déjà.

L’artiste Salatiel pour sa part regrette le départ d’une « actrice au talent incommensurable ». La star de la chanson poursuit en mettant en relief le contraste soudain des sentiments de joie procurée par les œuvres de la disparue et la douleur de sa perte. « A travers tes rôles, tu nous as fait rire, vibrer pendant plusieurs années. Et aujourd’hui nous te pleurons ». Mami Ton s’en va. Mais elle « restera à jamais marqué dans nos cœurs », conclut Lady Ponce.