Cameroun-décès du chef de l’Etat : « Il s’agit d’une nouvelle dénuée de tout fondement », Jacques Fame Ndongo

Le secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dément à son tour la rumeur selon laquelle le président Paul Biya serait mort.

Dans une mise au point, Jacques Fame Ndongo, membre du Bureau politique du Rdpc, secrétaire à la communication du même parti apporte un démenti à une nouvelle annoncée dans une chaine de télévision étrangère. Selon la nouvelle, le président Paul Biya serait décédé. Mais le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur est catégorique à ce sujet : « Il s’agit d’une nouvelle dénuée de tout fondement ». Voici la mise au point du secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.

« 𝐌𝐈𝐒𝐄 𝐀𝐔 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓

Une chaine de télévision étrangère annonce, ce jour, le décès du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA. Il s’agit d’une nouvelle dénuée de tout fondement. Ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais et des amis de notre cher et beau pays. Le journalisme universel s’appuie sur des faits et non sur des élucubrations ou des nouvelles dolosives. Il obéit strictement à la démarche inhérente aux sciences expérimentales (observation, hypothèse, vérification, loi) sanctuarisée par Gaston Bachelard car, le journalisme est un art, une technique et une science.

Pr Jacques FAME NDONGO

Membre du Bureau Politique du Comité central du RDPC

Secrétaire à la Communication »