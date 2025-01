Cameroun : décès du Pr Pierre Titi Nwel

Le membre du Conseil électoral d’Elections Cameroon est décédé ce 17 janvier 2025 des suites de maladie à l’âge de 85 ans.

Elections Cameroon est de nouveau frappé par le deuil. Pierre Titi Nwel n’est plus. Membre du Conseil électoral d’Elecam depuis le 07 juillet 2011, Pierre Titi Nwel s’en va moins d’un mois après le renouvellement de son mandat de quatre ans en qualité de membre dudit Conseil intervenu le 20 décembre dernier. Il devait alors être dans l’équipe qui animera les activités de l’instance durant le processus électoral prévu au cours de cette année 2025.

Ce 17 janvier, il devait entamer une tournée en compagnie d’autres membres du Conseil électoral dans la ville de Douala. Durant ces 14 dernières années, Pierre Titi Nwel a travaillé dans le cadre de la transparence des processus électoraux depuis la présidentielle de 2011, celle de 2018, jusqu’aux parlementaires, les régionales et les législatives successives. Mais avant son entrée au Conseil électoral, il s’intéressait déjà aux questions électorales au Cameroun.

En 2004, le natif de Matomb dans le département du Nyong et Kelle était à la tête d’une association catholique, le Service national justice et paix. Il a déployé plusieurs milliers d’observateurs lors de l’élection présidentielle. Dans son rapport, il s’interrogeait pour savoir pourquoi la moitié des Camerounais n’étaient pas inscrits sur les listes électorales. 20 ans après, les acteurs politiques divers travaillent à amener les citoyens à s’inscrire massivement sur les listes électorales.

Le Pr Pierre Titi Nwel était nanti d’un doctorat en sociologie obtenu à l’université de Paris X. Il a enseigné cette discipline entre 1973 et 2012 en même temps qu’il s’occupait en exerçant des activités de consultant international. Observateur et analyste des traditions et coutumes, il est auteur de plusieurs ouvrages. Il était aussi président de la Fondation Hélène Ressicaud pour l’éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA).