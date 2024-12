Cameroun-déclaration des revenus : les plaintes du contribuable

Initialement fixée au 30 juin 2024, puis prorogée au 1er septembre, ensuite le 1er décembre 2024, l’échéance est désormais au 09 décembre 2024.

Dans un communiqué signé le 02 décembre, Louis Paul Motaze a reconnu que la plateforme de déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu des personnes physiques a récemment rencontré une surcharge exceptionnelle, en raison d’un afflux simultané de plusieurs dizaines de milliers de connexions.

Dans cette même sortie le patron des Finances donnait jusqu’au 09 décembre aux retardataires pour déclarer leurs revenus. Sauf que les plaintes se multiplient.

Les contribuables se plaignent de se faire arnaquer sur le terrain. « Est-ce que Monsieur le Ministre des finances sait même que les agents des impôts ont organisé un business de « 5000-5000″ dans son dos ? Quelqu’un n’a même pas de revenu, on lui demande 5000 FCFA pour l’aider à faire sa déclaration. Si ce n’est pas de la sorcellerie, qu’est-ce c’est ? », se plaint un citoyen sur la toile.

Comme lui, les plaintes sont nombreuses et de tout genre. Le site continue d’être difficile d’accès pour ceux qui veulent se rattraper. « Cet autre délai ne sert presque pas. Le site ne passe pas, depuis deux jours j’essaie sans succès », se plaint un internaute.

Pour certains, l’action de communication et de sensibilisation n’a pas été efficace. « La déclaration de revenus pour les impôts, devrait prendre plus de temps et de ressources que ce qui en est actuellement. Tout le monde n’a pas l’information et il y a plusieurs bugs sur le site. Je crois qu’il faudrait faire du porte à porte avec des fiches de déclarations afin de sensibiliser et inscrire ceux qui ne le sont pas encore. On pourrait créer des postes de déclaration dans les quartiers, comme ceux de création de cartes électorales, chacun pourra déclarer ses revenus et s’inscrire dans la base de données, même si c’est moyennant une petite somme d’argent ( 1000 ou 2000 fcfa). Ce délai me semble très court, il s’agit d’un processus qui devrait prendre minimum 2 ans, à mon humble avis », s’est exprimé Sahid Mmira sur Facebook.