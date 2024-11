Cameroun : des camerounais s’en prennent à Camair-co sur internet

Suite à une publication sur le réseau social Facebook, les internautes ont saisi l’occasion pour rappeler à la compagnie nationale son « incompétence ».

Le 15 novembre 2024, Camair-Co compagnie a fait une publication sur Facebook et les internautes ont saisi l’occasion pour régler des comptes. » Bâtir et maintenir la confiance de nos passagers est au cœur de notre mission et de nos priorités. Bon weekend à vous », à écrit Camair-Co sous ce post.

Face à ce message, les Camerounais ont rappelé à l’étoile du Cameroun qui depuis quelques années perd de plus en plus sa brillance ses manquements. La publication était accompagnée de l’image de deux hotesses vêtues de jaunes. « Je pensais que c’était la pub de Cube Maggi », s’est moqué un internaute.

« Les hôtesses la c’est pour général ou camair co? Genre c’est pour effrayer vos passagers? », a écrit un autre. » Plus loun, un autre d’écrire, « Camair-co on te dit la vérité ou on attend encore un peu ? Si je veux aller au Canada mieux je prends Général voyage ou BUCCA voyage ». Un autreinternaute encore, « le respect des passagers et des horaires des vols sont les bases du transport par avion. Les mots (confiance et respect) n’existent pas chez vous ». A l’heure où nous écrivions cet article, c’était 579 messages pour appeler à cette compagnie nationale que le respect des horaires et un impératif dans le service d’aviation. D’ailleurs d’aucuns l’ont surnommé « Air peut-être ». « Un vol qui est prévu à 11h, c’est à 21h que ça part « , se plaint un internaute.

Pour rappel, Camair-co entre et ressort des zones de turbulences depuis des années. La dernière en date, ce fut l’annonce du mot d’ordre de grève des pilotes en août 2024.