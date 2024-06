Cameroun : des chimpanzés défigurent un homme et l’abandonnent en brousse (ministre des Forêts)

Nicolas Bidja reçoit des soins à l’hôpital central de Yaoundé, tandis que les autorités étudient la situation sur le terrain où la population s’inquiète.

Un groupe de chimpanzés a attaqué le nommé Nicolas Bidja dans la journée du 20 juin dernier dans le village Ndog Mongo, arrondissement de Ndom, département de la Sanaga-Maritime. Le jeune homme défrichait une parcelle en forêt pour y faire une plantation. Les primates après l’avoir violenté, l’ont abandonné avec des blessures, dans un état critique. Sur des images fixes et animées capturées et tournées par la population, la figure de la victime est méconnaissable.

Transporté à l’hôpital central de Yaoundé, les médecins l’ont pris en charge en lui administrant des « soins appropriés », rassure le ministre de la Forêt et de la Faune dans un communiqué en date du 24 juin 2024. Les chirurgiens ont procédé à la reconstitution de son visage avec le soutien de sa famille et d’autres âmes de bonne volonté. La formation sanitaire poursuit la prise en charge et rassure que les jours de la victime « ne seraient pas en danger », rapporte de ministre.

Jules Doret Ndongo informe le public que les premières investigations des services déconcentrés de son ministère ont identifié le site du « drame » comme l’habitat naturel de ces chimpanzés. Suite à l’incident du 20 juin, le sous-préfet de l’arrondissement de Ndom a présidé une réunion le 22 juin à Ndog Mongo. L’objectif était de prendre des mesures pouvant permettre d’éviter d’autres incidents du genre. Le ministère des Forêts et de la Faune a déployé une équipe dans la localité en compagnie des ONG pour « mieux cerner la situation, déterminer les ressors du drame et proposer des mesures adéquates dont éventuellement une battue administrative », peut-on lire dans la communication du membre du gouvernement.