Cameroun : des community managers se dopent pour affronter les agents de la déstabilisation sur les réseaux sociaux

Un séminaire s’est ouvert ce 11 septembre 2024 à Kribi pour permettre aux personnels chargés de community management des établissements publics de renforcer leurs capacités techniques et pratiques.

Les community managers des établissements publics et des experts se trouvent dans la région du Sud. Ils prennent part au séminaire organisé par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic). La rencontre a pour but de renforcer les capacités techniques et pratiques des personnels en charge de Community management, de les édifier sur les mécanismes de gestion de leurs pages officielles sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi mieux anticiper et contrecarrer la désinformation, grâce à la maîtrise des outils de veille.

La formation de quatre jours se fait dans un contexte où l’usage des services d’internet, en particulier des réseaux sociaux, s’est accru au Cameroun, entrainant des méfaits. Selon le directeur général de l’Antic, le taux de pénétration d’internet passe de 5% en 2011 à 45% en 2024. Le pays compte près de 5, 05 millions d’abonnés sur les plateformes des réseaux sociaux, soit un taux de pénétration de 17,4%. Bien qu’offrant des facilités pour le partage des données, l’information, pour l’atteinte des masses plus importantes, pour le marketing, ces services présentent des dérives pouvant aller jusqu’à déstabiliser des Etats.

En effet, « des individus aux intentions peu nobles, profitant du sentiment d’anonymat offert par l’internet, s’adonnent à des campagnes de propagande reposant sur des informations mensongères à des fins diverses (calomnies, déstabilisation etc.) à l’encontre des individus et des Etats. Ces informations mensongères, communément appelées « fake news » et connues sous le vocable de Hoax dans le jargon technique, sont devenues légion dans notre pays », fait remarquer le directeur général de l’Antic, Enaw Ebot Ebot. Pour y parvenir, certains abonnés créent de faux comptes portant l’identités des hautes personnalités pour arnaquer ou distiller des « fake news ».

Au terme de l’atelier de Kribi, les personnels chargés de community management maîtriseront comment élaborer les plans de communication digitales, comment effectuer la veille sur les réseaux sociaux. Ils auront aussi la maitrise des outils servant à développer des stratégies des contre-propagande pour faire face aux dérives sur les réseaux sociaux.