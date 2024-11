Cameroun : des experts veulent renforcer la culture de la paix

L’université de Yaoundé II Soa abrite du 28 au 29 novembre 2024, une discussion stratégique sur le thème promouvoir la culture de la paix au Cameroun et en Afrique.

La promotion d’une culture de paix au Cameroun et travers l’Afrique sera au cœur des échanges de deux jours au campus de Soa. Jeudi et vendredi prochains, des discussions et débats d’idées réuniront des représentants du gouvernement, des agences des Nations unies, des missions diplomatiques, des organisations de la société civile, des universitaires et des étudiants autour des sous-thèmes dérivés du thème central. Celui-ci est « promouvoir une culture de paix au Cameroun et en Afrique ».

Les participants auront droit à la leçon inaugurale dispensée par le prof Joseph Vincent Ntouda Ebode sur « les conflits et la stabilité régionale ». Trois masterclasses des Profs Célestin Tagou, Armand Leka, Arrey William Herman sont au rendez-vous. Les discussions qui seront menées au cours de ces assises inciteront à promouvoir les valeurs comme la cohésion sociale, le dialogue, l’inclusion, la tolérance et la compréhension au sein des communautés. Par ces échanges, les organisateurs entendent contribuer à la promotion d’une société durable et pacifique.

La discussion stratégique se tiendra à l’initiative de l’Institut de gouvernance des sciences humaines et sociales de l’Université panafricaine et Civil Watch par le biais de l’#defyhatenow. La participation à cet événement est gratuite. L’initiative prend corps au moment où certaines régions du Cameroun connaissent des menaces à la paix et où l’on observe la montée des discours de haine.