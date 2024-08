Cameroun : des habitants de Toukou manifestent devant la prison de Yagoua

Les manifestants munis d’armes blanches dénoncent l’impunité, l’inefficacité de l’administration et l’impartialité la justice.

La population de Tokou dans le département du Mayo Danay, région de l’Extrême-Nord est arrivée en masse ce vendredi matin à la prison principale de Yagoua pour manifester sa colère. Hommes et femmes, ils disent leur mécontentement à l’encontre de l’administration générale et du système judiciaire. Les maux qu’ils mettent en avant sont la « partialité », « l’impunité », « la corruption », « l’inefficacité de la gestion administrative » qui caractérisent le fonctionnement de ces administrations. Elles disent avoir patienté pendant plus d’un an pour voir les choses changer. Mais, l’arrestation le 8 août 2024 d’un conseiller municipal influent de la commune de Yagoua, le nommé Voksou, et sa mise sous mandat de dépôt auraient envenimé la situation.