Cameroun : des innovations annoncées au festival Ecrans Noirs 2024

La 28è édition du festival dédié au film africain se tiendra du 19 au 26 octobre 2024 au Cameroun. L’information est connue au terme d’un déjeuner de presse que les organisateurs ont tenu le 7 août dernier à Yaoundé.

Un, deux, trois, ça tourne… Le compte à rebours est lancé. La 28è édition du festival du film africain aura lieu au mois d’octobre prochain. Les producteurs, réalisateurs, cinéastes, acteurs et autres intervenants dans la chaîne de promotion et de distribution du film ont rendez-vous au Cameroun pour célébrer la qualité du film africain. Selon les premières informations communiquées à la presse par les organisateurs, un seul site abriterait l’ensemble des activités. Il sera dévoilé au public via les canaux traditionnels d’information et surtout via la chaîne WhatsApp que le comité d’organisation s’apprête à créer pour la circonstance.

Dans le registre des innovations, l’intelligence artificielle sera présente dans le champ des débats et autres échanges. Les discussions seront centrées autour du thème « la nouvelle génération est marquée par une grande évolution des technologies de l’information et de la communication ». Les débats concernant l’intelligence artificielle auront pour but de montrer l’influence de cette évolution technologique sur les productions.

Au plan des productions, le comité d’organisation va aussi mettre en lumière les web-comédiens qui se démarquent dans l’univers de l’audiovisuel. La particularité des œuvres du cinéma centrafricain sera aussi dévoilée et valorisée au cours de cette édition du festival. Encore deux mois, et les invités assisteront à la montée des marches pour assister à la cérémonie d’ouverture.