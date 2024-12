Cameroun : des inspecteurs pédagogiques formés sur de nouvelles pratiques éducatives

Du 9 au 13 décembre 2024, un atelier de formation pour le renforcement des capacités des inspecteurs pédagogiques nationaux dans l’enseignement secondaire a été organisé à Yaoundé.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des Pratiques Enseignantes et au Développement de Ressources). Il vise à accompagner les ministères en charge de l’éducation, dans la formation de leurs enseignants et le développement de leurs pratiques pédagogiques.

Jean Paul Marcelin Mebada, Inspecteur général des Enseignements au ministère des Enseignements secondaires, a souligné que cet atelier visait à renforcer l’appropriation de l’approche pédagogique par les compétences, qui remplace progressivement l’approche par les objectifs. Selon lui, l’atelier a permis de revisiter les concepts liés à l’approche par compétences et de former les inspecteurs nationaux, chargés de diffuser cette formation à l’échelle nationale, afin de garantir une interprétation harmonisée de ces concepts et une implémentation cohérente sur le terrain.

L’atelier a également permis de poser les bases d’une meilleure conception des référentiels de formation en lien avec l’APC, en abordant les méthodes pédagogiques et l’utilisation des technologies numériques dans les pratiques d’enseignement. Le programme met en lumière la nécessité de réajuster les approches pédagogiques pour mieux répondre aux besoins des élèves et garantir une formation de qualité.

Pierrette Anne Ndzié, Inspecteur national de français, et participante a partagé ses réflexions sur les défis de la mise en œuvre de l’APC, notamment la phase d’expérimentation en cours. Selon elle, des ajustements sont nécessaires pour que cette approche soit pleinement comprise et utilisée par les enseignants et les élèves. Elle a ajouté que des séminaires de suivi seront organisés pour renforcer l’accompagnement des enseignants et garantir l’efficacité de l’approche.

Marius Tchakounang, responsable du Programme Apprendre pour l’Afrique centrale et les Grands Lacs à l’AUF, a évoqué l’importance de la formation continue pour les inspecteurs et les enseignants de terrain. Il a expliqué que le programme vise à accompagner les acteurs éducatifs dans l’utilisation des référentiels de formation, des TIC et des stratégies pédagogiques adaptées aux besoins des élèves.

La séance de travail de cinq jours a également permis de doter les acteurs de l’éducation des outils nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et des apprentissages. Parmi les thèmes abordés lors de la formation figurent la définition de l’APC, l’ingénierie du curriculum, l’évaluation des compétences et la digitalisation de l’enseignement.