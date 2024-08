Cameroun : deux morts dans un accident à Buea

L’accident de la circulation survenu ce matin à Molyko implique un camion et un véhicule à usage taxi.

Deux occupants d’un taxi ont trouvé la mort ce mercredi matin à Molyko dans la ville de Buea, capitale régionale du Sud-Ouest. Le chauffeur du taxi, Elvis Ewang est décédé sur le lieu de l’accident, tandis que son passager a succombé à ses blessures quelque temps après l’accident. Selon les premières informations, un camion roulant à vive allure après avoir perdu les freins a heurté le taxi aux environs de 8h ce matin. Le choc entre les deux véhicules a entrainé la mort des deux victimes occupant la petite voiture de transport. Le taxi amoché est resté sur la chaussée tandis que le camion a fini sa course dans le mur d’une concession en bordure de la rue.

Les forces de maintien de l’ordre ont effectué une descente sur le terrain pour porter secours aux victimes et sécuriser le lieu du drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident qui vient s’ajouter à la série noire qui s’observe sur les routes camerounaises ces derniers temps. Malgré les sanctions et autres dispositions liées à la sécurité routière prises par le ministère des Transports, le phénomène n’est pas circonscrit. Les familles continuent de pleurer la perte des membres des suites d’accidents de la route.