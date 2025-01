Cameroun : deux preneurs d’otages neutralisés dans le parc de la Bénoué

Les Forces armées camerounaises ont aussi réussi à libérer des otages retenus par des personnes spécialisées dans l’enlèvement des civils.

Des affrontements entre les éléments du Bataillon d’Intervention rapide, unité d’élite de l’Armée camerounaise, et les preneurs d’otage ont abouti le 12 janvier dernier à un bilan favorable pour les Forces de défense. Selon les informations issues de sources sécuritaires, deux preneurs d’otages ont perdu la vie au cours des échanges de tirs. Les éléments du BIR ont aussi libéré trois otages. Ils ont saisi un fusil de type Kalashnikov, deux armes artisanales et plus de 130 munitions.

Les éléments de la 5è Bataillon ont ainsi infligé une défaite à leurs ennemis constitués autour de la prise d’otages au niveau du parc de la Bénoué en particulier et des régions septentrionales en général. Des malfrats agissant comme preneurs d’otage dans ces régions ciblent des agriculteurs, les éleveurs ou encore des acteurs humanitaires. Ils réussissent parfois à échanger des otages contre des rançons, alimentant ainsi leurs ressources financières.

L’action des Forces de défense bien entrainées démontre la volonté des autorités de mettre fin à ces exactions. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités aux commandes de libérer le territoire camerounais des terroristes et de la grande criminalité.