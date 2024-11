Cameroun : DOHONE SA. dévoile son nouveau Terminal de Paiement Électronique

DOHONE SA., entreprise spécialisée dans les solutions de paiement, a présenté son nouveau Terminal de Paiement Électronique (TPE) lors de la première édition de son Afterwork Business tenu le 21 novembre 2024. Cet événement a rassemblé partenaires, clients et médias, marquant une étape importante dans l’innovation financière au Cameroun.

Un Terminal tout-en-un révolutionnaire

Le nouveau terminal, baptisé TPE tout-en-un, se distingue nettement de son prédécesseur surnommé « Tchoronko ». Ce dernier, bien qu’utile, présentait des limitations que le nouveau modèle corrige brillamment.

Avec des caractéristiques avancées telles qu’un écran tactile, une caméra intégrée, une batterie longue durée et une sécurité renforcée, le nouveau terminal est conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Il accepte tous types de paiements (Mobile Money, Visa, Mastercard…), permet un suivi multi-caisses, génère des reçus instantanés et s’intègre aux systèmes de gestion comptable (ERP).

Une solution adaptée aux grandes ambitions

Le TPE Pax A920pro, équipé de l’application PayOne, centralise les paiements Mobile Money et cartes bancaires sur un même appareil, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur. Parmi ses atouts :

La possibilité de centraliser toutes les recettes dans un seul compte. La gestion de transactions allant jusqu’à plusieurs milliards. Des fonctionnalités comme la génération de bons de paiement, le scan de QR-codes, et des rapports détaillés sur les activités financières.

DOHONE : plus qu’un TPE

Au-delà de cette innovation, DOHONE SA. propose une gamme de services diversifiés : API de paiement pour faciliter les transactions en un clic sur les sites web et applications. Services de paiement de salaires et de facturation via QR-Code. Vente et recharges de cartes Visa et Mastercard prépayées.

Une expansion régionale en perspective

Grâce à son partenariat avec GIMACPAY, DOHONE SA. ambitionne d’étendre ses activités à l’ensemble des pays d’Afrique centrale, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur de l’écosystème des paiements numériques dans la région.

Un bilan impressionnant

Selon son Directeur Général, Élysée NGA, DOHONE cumule déjà : 9 années d’expérience. Plus de 300 partenaires et 2 millions de clients indirects. Environ 1 million de transactions mensuelles générant plus de 9 milliards FCFA d’encaissements mensuels. Une présence stratégique avec des agences à Yaoundé, Douala et Paris.

Une vision tournée vers l’avenir

Avec le lancement de ce TPE innovant, DOHONE SA. confirme son engagement à accompagner les entreprises et les particuliers dans la transition vers des solutions de paiement modernes, sécurisées et accessibles.

DOHONE SA., bien plus qu’un simple service de paiement, est un acteur clé de la transformation numérique en Afrique centrale.