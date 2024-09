Cameroun : Elecam enregistre plus 755 000 nouveaux électeurs en 2024

Le directeur général des élections, Erik Essousse, vient de communiquer les chiffres de la campagne de révision de l’année 2024.

Les opérations de révision des listes électorales lancées le 1er janvier 2024 ont pris fin le 31 août dernier sur une note de satisfaction de Elecam. Pendant les huit mois qu’a duré l’opération, Elections Cameroon a enregistré 755 085 nouveaux électeurs.

Ce chiffre comprend 443 270 hommes soit 56,68%, 311 815 femmes soit 41,30%, 8 830 électeurs dans la diaspora, 89 869 jeunes représentant 64,88% et 654 personnes handicapées. Les 755 085 nouveaux inscrits viennent s’ajouter aux 7 361 875 électeurs enregistrés dans le fichier électoral national au 31 août 2023.

La récolte de la campagne d’enrôlement édition 2024 porte le fichier électoral national non toiletté à 8 116 960 électeurs au 31 août 2024. « Nous sommes largement satisfaits des chiffres que nous avons reçus », a déclaré le directeur général des élections au cours de la conférence de presse donnée ce 3 septembre au siège d’Elecam à Yaoundé. Cette satisfaction nait en particulier du fait que les inscriptions suspendues dans la diaspora du fait de la crise sanitaire du Covid-19 ont repris cette année.

La suite du travail va consister à toiletter le fichier électoral national. A cet effet, Elecam va procéder à la suppression des personnes décédées et à l’exclusion des doublons. Ce traitement permettra d’avoir un fichier électoral sain et complet à la fin de l’année. Comme le prévoit la loi électorale, le directeur général des élections devra publier la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, les inscriptions sur les listes électorales vont reprendre.