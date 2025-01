Cameroun Elim-U17 : les Lionnes préparent l’assaut contre les Pharaonnes

Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la coupe du monde U17, les bébé Lionnes ont livré ce jeudi, un match de préparation à Yaoundé.

C’est dans un stade annexe 1 de l’ omnisports de Nfandena ce jeudi 09 janvier sous le regard des centaines de curieux que la sélection nationale féminine de U17 a livré le dernier match préparatoire des éliminatoires comptant pour la coupe du monde de football U17 de football. Elle avait comme adversaire vision académie football, club évoluant en Guinness super league et actuel 8ème au classement a l’issue de la 5ème journée.

Cette rencontre a permis au coach Ndoko d’apprécier une fois encore le niveau de ses filles a quelques jours de la confrontation contre la sélection nationale féminine U17 de l’ Egypte le dimanche 12 janvier au Caire. Si du côté de Vision les pouliches du coach Ondoua avaient à cœur d’infliger au U17 leur première défaite en 8 rencontres, en proposant un jeu bien élaboré avec des belles transitions et des sorties de balles au pied, les lionnes sont restées sereines surtout en première mi-temps en mettant en échec les velléités offensives de Vision académie. Sur une action bien construite, Azanou va marquer le premier but des U17. Lyse Fraiche Tiwa, encore et toujours adroite devant les buts, va à la 41ème minute inscrire le deuxième but portant le score à 2-0 en faveur des Lionnes.

A la reprise face à la deuxième équipe des Lionnes, Vision va élaborer un très bon jeu. Elle mettra en difficulté la défense très fébrile des bébés Lionnes, après deux barres transversales, ElELE, très percutante sur le flanc gauche de l’attaque de Vison, obtient un penalty bien transformé, réduisant le score à 2-1. Ce score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de la rencontre

Il faut noter la très bonne prestation de Florine Ndebi de vision, âgée de 15 ans seulement. Elle a été très active sur le flanc droit de l’attaque de Vision, montrant ainsi un futur prometteur pour sa carrière.