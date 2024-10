Cameroun : elle meurt au cours de la célébration de son mariage

Manuella a perdu la vie samedi 26 octobre 2024 lors de la soirée gala de son mariage avec Emile au quartier Kotto à Douala.

Un fait rare est survenu samedi dernier dans la salle de fête de l’ancien hôtel Johannesburg à Akwa Nord, dans l’arrondissement de Douala 5è. La mariée a rendu l’âme en pleine célébration de noces, un jour après la dot et quelque temps après l’union civile.

Alors que la soirée de mariage réunissant des centaines d’amis, connaissances, membres des familles, suit son cours, Manuella la mariée, a voulu offrir une prestation surprise à son époux Emile. Ladite surprise était l’interprétation de « Môgô Farima », titre à succès de l’artiste ivoirienne Rosine Layo.

Sur la vidéo qui circule, la jeune dame, contente sans doute d’avoir scellé l’alliance avec son homme après sept ans de vie commune. Elle chante et le mari s’avance vers elle en compagnie des filles d’honneur vêtues de leur uniforme pour l’encourager. Tout à coup, pendant qu’elle chantait et exécutait des pas de danse, la mariée s’est écroulée devant son époux. Les filles d’honneur et le marié ont tenté de la relever en vain. Les secours s’en sont suivis, toujours sans succès.

Manuella a été transportée à l’hôpital Ad Lucem situé à quelques kilomètres du lieu de la cérémonie. Elle y sera déclarée morte. La famille qui n’en revient pas poursuit le chemin vers l’hôpital général de Douala où le décès sera confirmé. Manuella va laisser ses trois filles et le reste de la famille dans la stupéfaction.